المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، توّج وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، الفائزين بجوائز بطولة المدينة المنورة لجمال الخيل العربية الأصيلة في دورتها الأولى في حديقة الملك فهد المركزية.وشهدت البطولة مشاركة 105 مالكين, ونحو 219 خيلا من الخيول العربية الأصيلة، خلال 19 شوطاً لأربع فئات (مهرات، وأمهار، وأفراس، وفحول)، وسجّل أعضاء لجنة التحيكم مستويات عالية للجياد المشاركة ومنافسة قوية بين مختلف الفئات في البطولة التي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.وجاءت نتائج الحفل الختامي للبطولة على النحو التالي:فئة المهرات ( سنة )الذهب : (الكسنترا ) للمالك/ عبدلله بن أحمد بن عبدالعزيز القاسمالفضة : (سارا التنهاة) للمالك/ عبدلله بن فهد بن دخيل الحقباني الدوسري -مربط التنهاةالبرونز : (حلا السابعة) للمالك / أسعد بن ثامر بن سليمان السعدون - مربط الثامريةفئة المهرات( 2-3 سنوات )الذهب : (ريم العلوش) للمالك/ متعب بن منير بن عبدالهادي العيافي القحطانيالفضة : (نوير القاسمية) للمالك/ إبراهيم بن سليمان القاسم - مربط القاسميةالبرونز : (جنى ان ام ) للمالك / عبدالرحمن حسن سعد القحطاني - مربط النصار للخيل العربية الأصيلةفئة الأفراسالذهب : (أوريكا كي ايه) للمالك/ خالد بن أحمد بن بكر باقدو - مزرعة الخالدالفضة : (فرح ايه سي) للمالك/ الأمير فيصل سعد سعود آل سعود - مربط الفيصلي للخيل العربية الأصيلةالبرونز : (أنايس دي كرويسارت) للمالك / إياد بن عبدلله بن سليمان مشاط - مزرعة الطرففئة الأمهار ( سنة )الذهب : (طرف الطرف) للمالك/ إياد بن عبدلله بن سليمان مشاط/مزرعة الطرفالفضة : (رويال إم جي) للمالك/ مربط المجد للخيل العربية الأصيلةالبرونز : (نجيب الصواري) للمالك / مربط المجد للخيل العربية الأصيلةفئة الأمهار ( 2-3 سنوات )الذهب : (مشعل ايه ام ) للمالك/ صالح عبدالرحمن صالح الوابلالفضة : (فالكون تي ار اف) للمالك/ إياد بن عبدلله بن سليمان مشاط - مزرعة الطرفالبرونز : (الجبيل) للمالك / مربط المجد للخيل العربية الأصيلةفئة الفحولالذهب : (أوس أبولو) للمالك/ غازي بن بشير بن مخلد الذيابي العتيبي- مربط المخلدياتالفضة : (جوست اوف جلوري) للمالك/ عبدلله بن مقحم بن جارالله المقحم - مربط الشموسالبرونز : (مروان سايكي) للمالك / سلطان بن محمد بن عبدلله بن غشيان - مربط الدرعية للخيل العربية الأصيلة.//انتهى//13:31ت م0057