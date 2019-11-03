رياضي / وكيل إمارة المدينة المنورة يتوّج الفائزين بجوائز بطولة المنطقة لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الأولى
الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
المدينة المنورة 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019م واس
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، توّج وكيل إمارة المنطقة وهيب بن محمد السهلي، الفائزين بجوائز بطولة المدينة المنورة لجمال الخيل العربية الأصيلة في دورتها الأولى في حديقة الملك فهد المركزية.
وشهدت البطولة مشاركة 105 مالكين, ونحو 219 خيلا من الخيول العربية الأصيلة، خلال 19 شوطاً لأربع فئات (مهرات، وأمهار، وأفراس، وفحول)، وسجّل أعضاء لجنة التحيكم مستويات عالية للجياد المشاركة ومنافسة قوية بين مختلف الفئات في البطولة التي استمرت على مدار الأيام الثلاثة الماضية تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
وجاءت نتائج الحفل الختامي للبطولة على النحو التالي:
فئة المهرات ( سنة )
الذهب : (الكسنترا ) للمالك/ عبدلله بن أحمد بن عبدالعزيز القاسم
الفضة : (سارا التنهاة) للمالك/ عبدلله بن فهد بن دخيل الحقباني الدوسري -مربط التنهاة
البرونز : (حلا السابعة) للمالك / أسعد بن ثامر بن سليمان السعدون - مربط الثامرية
فئة المهرات( 2-3 سنوات )
الذهب : (ريم العلوش) للمالك/ متعب بن منير بن عبدالهادي العيافي القحطاني
الفضة : (نوير القاسمية) للمالك/ إبراهيم بن سليمان القاسم - مربط القاسمية
البرونز : (جنى ان ام ) للمالك / عبدالرحمن حسن سعد القحطاني - مربط النصار للخيل العربية الأصيلة
فئة الأفراس
الذهب : (أوريكا كي ايه) للمالك/ خالد بن أحمد بن بكر باقدو - مزرعة الخالد
الفضة : (فرح ايه سي) للمالك/ الأمير فيصل سعد سعود آل سعود - مربط الفيصلي للخيل العربية الأصيلة
البرونز : (أنايس دي كرويسارت) للمالك / إياد بن عبدلله بن سليمان مشاط - مزرعة الطرف
فئة الأمهار ( سنة )
الذهب : (طرف الطرف) للمالك/ إياد بن عبدلله بن سليمان مشاط/مزرعة الطرف
الفضة : (رويال إم جي) للمالك/ مربط المجد للخيل العربية الأصيلة
البرونز : (نجيب الصواري) للمالك / مربط المجد للخيل العربية الأصيلة
فئة الأمهار ( 2-3 سنوات )
الذهب : (مشعل ايه ام ) للمالك/ صالح عبدالرحمن صالح الوابل
الفضة : (فالكون تي ار اف) للمالك/ إياد بن عبدلله بن سليمان مشاط - مزرعة الطرف
البرونز : (الجبيل) للمالك / مربط المجد للخيل العربية الأصيلة
فئة الفحول
الذهب : (أوس أبولو) للمالك/ غازي بن بشير بن مخلد الذيابي العتيبي- مربط المخلديات
الفضة : (جوست اوف جلوري) للمالك/ عبدلله بن مقحم بن جارالله المقحم - مربط الشموس
البرونز : (مروان سايكي) للمالك / سلطان بن محمد بن عبدلله بن غشيان - مربط الدرعية للخيل العربية الأصيلة.
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