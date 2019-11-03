طولكرم - الخليل 6 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 3 نوفمبر 2019 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي طولكرم والخليل.وأفاد نادي الأسير في طولكرم بأن جيش الاحتلال اعتقل نبيل صالح عواد حمدان من بلدة بلعا شرق طولكرم، عقب مداهمة منزله.وعلى صعيد آخر اعتقل جيش الاحتلال من محافظة الخليل مؤمن عبدالغفار أبو شمسية وأحمد محمد اليمني وهما أسيران سابقان.// انتهى //13:34ت م0058