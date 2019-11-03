جدة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسقام الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني وفريق العمل المصاحب له اليوم, بزيارة لمكتب معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص, وذلك في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي ترمي لبناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030.وجرى خلال الزيارة بحث سبل التعاون المثمر والبناء بين أمانة الوقف وأمانة العاصمة المقدسة، كما تمت مناقشة آلية استقبال العدد الكبير المتوقع من طلبات المواطنين عن طريق المكاتب الهندسية، وآليات حماية أراضي الوقف وإزالة التعديات، وآليات التعاون لتبادل المعلومات الإلكترونية بين الأمانة والوقف، إضافة إلى مناقشة أفضل الفرص الاستثمارية لضمان تطوير أراضي الوقف وتنميتها، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً في سبيل تنمية وتطوير المحافظات التي تمر بها حدود أراضي الوقف.// انتهى //13:52ت م0060