بريدة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسدشنت سمو حرم أمير القصيم الأميرة عبير بنت سلمان المنديل رئيسة اللجنة النسائية التنموية بمنطقة القصيم بمقر اللجنة النسائية بمدينة بريدة اليوم، البرومو التعريفي "حماية" وذلك إيذاناً بانتهاء المرحلة الأولى من الحملة التوعوية للوقاية من التحرش في بيئة العمل والمسؤولية الجنائية في جرائم الابتزاز ، التي انطلقت من مدينة بريدة منتصف شهر رجب الماضي وانتهت مطلع شهر ربيع الأول 1441هـ في محافظة رياض الخبراء.يذكر أن مبادرة "حماية"هي إحدى مبادرات اللجنة النسائية التنموية والتي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في بيئة عمل آمنة وجاذبة وتمكينها من الحصول على عمل مناسب لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واستهدفت جميع العاملات في مراكز التسوق الكبرى في مدينة بريدة ، ومحافظات عنيزة ، الرس، البكيرية ، رياض الخبراء، وستبدأ المرحلة الثانية من الحملة خلال الربع الأول من العام المالي 2020.// انتهى //15:21ت م0117