أبوعريش 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش, أمس, ورشة عمل بعنوان "أساسيات الحاسب الآلي والتصميم", وذلك بقاعة التدريب باللجنة.وتضمنت ورشة العمل التي تقدمها المدربة أروى المعيدي على مدى يومين , عدداً من المحاور لتعريف 25 مشاركة بأساسيات الحاسب الآلي وبرامج الفوتوشوب.وتأتي الورشة ضمن برنامج "خطوة نحو الإتقان" الذي تنفذه اللجنة بهدف تأهيل الفتيات وتدريبهن على مهارات العمل التطوعي على مدى ستة أسابيع من خلال 8 ورش عمل تطويرية تصل عدد ساعاتها إلى 80 ساعة تدريبية في مجالات التطوع وأساسيات الحاسب الآلي والإلقاء والتأثير والإسعافات الأولية وإدارة الأزمات، إلى جانب الكتابة الصحفية والإبداعية وصناعة المشاريع والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن عدد من اللقاءات الإثرائية والمبادرات التطوعية.// انتهى //15:21ت م0118