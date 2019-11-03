أبهـا 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسنظمت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بالتعاون مع أمانة منطقة عسير, اليوم, ورشة تعريفية للارتقاء بجودة الأبنية والوصول لنهضة عمرانية شاملة, بحضور مدير عام الكود المهندس سعيد بن خالد كدسة, وأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، ومشاركة أكثر من 70 مختصاً في العمارة والتشييد من الأجهزة الحكومية والأهلية كافة.وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الورشة تسعى إلى تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء في المملكة, وتحسين كفاءة وسلامة ومتانة المباني, وتسهيل سبل الوصول إليها، مشيراً إلى أن تنفيذ الورشة يأتي انطلاقاً من منهجية أمانة عسير في التكامل والشراكة مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بالكود السعودي, وأهمية توفير اشتراطات الأمان والسلامة بما يتواءم مع الطبيعة الجغرافية للمملكة واختلاف مناطقها, وتقريب وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد.وأوضح الحميدي أن الورشة ناقشت الآثار السلبية لعدم تطبيق الكود العمراني, ونطاق تطبيق الكود, وأهم 17 منظومة لكودات البناء السعودي، ومنها الكود العام SBC وكود الأحمال والقوى والتشييد والتربة والأساسات والمنشئات الخرسانية والطوبية، والفولاذية, والكود الكهربائي والميكانيكي وترشيد الطاقة للمباني السكنية وغير السكنية, والتمديدات الصحية، والصرف الصحي, والحماية من الحرائق والمباني القائمة، والمباني الخضراء.من جهته بيّن مدير عام الكود المهندس حسين مشبب آل عبيد أنه جرى خلال الورشة تقديم شرح عن أهم خطوات الكود السعودي وأهدافه وتوجهاته المستقبلية، وذلك قرب انتهاء المرحلة الأولى، التي تختص بكود المباني الحكومية والإدارية والمباني العالية, تمهيداً للدخول إلى المرحلة الثانية التي تضيف مباني التجمعات "المساجد والمنشآت الرياضية والمباني التعليمية والمجمعات وأبراج الاتصالات والمنشآت الصناعية وغيرها".و في ختام الورشة استعرض ممثل اللجنة الوطنية لكود البناء المهندس رياض الرشيد لوائح تطبيق كود البناء السعودي, ثم قدّم شرحاً عن لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.// انتهى //15:30ت م0119