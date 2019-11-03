الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في مكتبه اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة والمملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وتطرق معالي الدكتور الصمعاني إلى مستجدات تطوير القضاء في المملكة, متناولاً اكتمال منظومة القضاء المتخصص، مشيراً إلى دور المحاكم المتخصصة في توفير المزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات المتخصصة مع رفع جودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية متكاملة وفعّالة.من جانبه اطلع السفير البريطاني على ما تحقق من تطورات في القضاء والتنفيذ والتوثيق، من الناحية الإجرائية، والتحول الرقمي وانعكاسات هذه التطورات على المؤشرات الدولية.// انتهى //15:35ت م0121