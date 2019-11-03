الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس‏‎استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني في مكتبه بمقر المجلس بالرياض اليوم وفد مجلس الشيوخ في جمهورية فرنسا برئاسة رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل الذي يزور المملكة حاليًا.‏‎وفي بداية الاستقبال رحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى بالوفد منوهاً بمستوى العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية فرنسا، على مستوى قيادتي البلدين، وعلى كافة الصعد سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وبشكل خاص على المستوى البرلماني.‏‎وأشاد معاليه بحجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا ومعربًا عن أمله في فتح آفاق جديدة من التعاون وبناء جسور من التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين الصديقين.كما أكد معاليه خلال الاستقبال حرص مجلس الشورى للعمل على تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الفرنسي لتسهم في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، متمنيًا زيادة تبادل الزيارات بين المجلسين ولجان الصداقة البرلمانية المشتركة.‏‎من جانبه أعرب رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالتطور الملحوظ والنمو الذي تشهده المملكة العربية السعودية في كافة المجالات مع تمسكها بتقاليدها العريقة.‏‎ولفت رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي النظر إلى أن فرنسا شريك وثيق للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا دعم بلاده للمملكة في حربها ضد الإرهاب في اليمن.‏‎حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية معالي الدكتور نايف بن هشّال الرومي، والأستاذة هدى بنت عبد الرحمن الحليسي والدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الاحمدي، والقنصل في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا خالد السبيعي، وعدد من المسؤولين في المجلس.من جانب آخر عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية بمجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو اللجنة معالي الدكتور نايف بن هشّال الرومي، مع الوفد الفرنسي برئاسة رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي جان ماري بوكيل والوفد المرافق له.‏‎وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلسين .// انتهى //15:36ت م0122