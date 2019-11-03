عرعر 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خالد بن ناصر بن حميد، الذي قدّم لسموه نبذة عن ملتقى "الولاء والوفاء لوطننا المعطاء" أحد برامج الأمن الفكري, الذي سيعقد خلال الفترة القادمة.وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية الاستعداد المناسب لهذا الملتقى المهم والعمل على الاستفادة الكاملة من نتائجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوظيفها علمياً وعملياً لفائدة أعم وأشمل بإذن الله, مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الحسبة وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، واعتمادهم على العمل المؤسسي بما يتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.من جهته, أعرب بن حميد عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون عوناً له بإذن الله في تأدية الدور المهم لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.// انتهى //15:36ت م0123