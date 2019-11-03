بغداد 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم مرتفعاً بنسبة 0.08% , عند 485.2 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 12 شركة, وانخفاض أسهم 8, فيما حافظ عدد مماثل من الشركات على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,557,853,822 سهما,بقيمة 648,933,587 دينارا عراقيا, تحصلت من إبرام 358 صفقة , شملت 28 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //15:36ت م0124