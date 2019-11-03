حائل 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسيُعدّ متنزَّه مدينة الكهفة (البري) الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل الأحد الماضي , من أبرز الوجهات البيئية الصحراوية في المنطقة .ويأتي المشروع متوافقاً مع أهداف رؤية المملكة 2030م التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية ودعم جودة الحياة ورفاهية المجتمع.وأوضح رئيس بلدية مدينة الكهفة المهندس عبدالله بن عواد الشمري أن المتنزه البري يقع في أرض صحراوية مساحتها تزيد عن 419576 مترا مربعا بإشراف وتنفيذ بلدية الكهفة بتكلفة بلغت 1947500 ريال .ويتكون المتنزّه البري الذي يعد متنفسًا جديدًا في المنطقة للعائلة والأفراد لقضاء أوقات فراغهم من عدة أجزاء رئيسية منه حظائر الحيوانات والطيور بمساحة (500) متر مربع محاطة بسور من الشبك حول المنتزه بطول (2500) متر تغطيها مظلات كبيرة فيما الجزء الثاني من المتنزّه يحتوي على مسجد ومتحف يتوسطهما بحيرة مائية بالإضافة إلى دورات مياه منفصلة ونِقَاط بيع موزعة على كامل المتنزّه مربوطة بشبكة طرق داخلية.ويضم الجزء الثالث الحديقة المفتوحة التي تحوي العديد من الحيوانات من بيئات مختلفة منها (غزال الريم وغزال الفلودير والمها الوضيحي والأرنب و الأرنب البري والوبر والنعام وطيور القمري والحجل والقطى والطاووس والحبارى والحمام الهندي والحمام الراقص والدجاج الحبشي ) .// انتهى //15:39ت م0126