الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، اليوم بسفير جمهورية قبرص لدى المملكة ستافروس أفجوستيديس.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية بين الطرفين، وبحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وإمكانية إبرام عدد من الاتفاقيات في المستقبل بما يخدم مصالح الشباب والرياضيين.كما التقى سموه، بسفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد والوفد المرافق له، إذ تم متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2006م والمتعلقة بشؤون الشباب والرياضة، وبحث إمكانية إقامة مباريات ودية في كرة القدم ولعبة الكريكيت بين الهند والمملكة، وبحث إمكانية التوسع في رياضة اليوغا بالمملكة.كما ناقش سموه خلال لقائه بسفير مملكة السويد لدى المملكة نيكلاس تروفي والوفد المرافق له، سبل التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين الشقيقين، وبحث تطوير العلاقات بينهما.حضر اللقاءات كل من معالي مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك، ومستشار سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ووكيل الهيئة لشئون الرياضة عبدالرحمن السحيباني.// انتهى //15:41ت م0128