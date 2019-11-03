جنيف 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأعلن مكتب المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون أن اللجنة المصغرة لصياغة الدستور السوري المكونة من 45 شخصية ستبدأ عملها غداً في جنيف وتستمر لمدة أسبوع.كما أعلن المكتب عن أسماء أعضاء اللجنة، فمن جانب المعارضة السورية هادي البحره، وبسمة قضماني ، وجمال سليمان ، وهيثم رحمة ، ومهند دليقان، وكاميران حجو ، ومحمد أحمد ، وقاسم الدرويش ، وعِوَض العلي ، وطارق الكردي ، وصفوان عكاش ، وديما موسى ، وحسن عبيد ، وحسن الحريري ، وأحمد العسراوي .والأعضاء من جانب النظام هم: أحمد كزبري ، وجمال قدري ، وهيثم الطاس ، ونزار السكيف ، ومحمد هزيمة ، ومحمد العكام ، ومحمد العجلاني ، وعبد الله السيد ، ورياض طاوز ، ودارين سليمان ، وجميلة الشربجي ، وأمل يازجي ، وأمجد عيسى ، وأشواق عباس ، وأحمد عرنوس .ومن المجتمع المدني: ميس الكريدي ، وموسى متري ، وماهر ملندي ، ومازن غريبة ، وعمر عبد العزيز ، وعلي عباس ، وعصام الزئبق ، وصونيا حلبي ، وصباح الحلاق ، وسمر الديوب ، ورغداء زيدان ، وخالد الحلو ، وإيمان شحود ، وإيلاف المحمد ، وأنس زريع .وأوضح مكتب المبعوث أنه يتعين على أعضاء اللجنة الالتزام بسرية الجلسات والمداولات، إضافة إلى الالتزام بمدونة السلوك التي تتضمن أمورًا أخرى وهي النزاهة وحسن النية واحترام الإجراءات وحسن التقدير أثناء التواصل في الفضاء العام .// انتهى //15:44ت م0130