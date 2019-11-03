فمبت 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة فمبت بجمهورية الكاميرون، أمس، 196 عملية جراحية منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 4,100 شخص ووزعت ما يقارب 500 نظارة وذلك خلال الأيام الأربعة الأولى من بدء الحملة.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في الكاميرون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.//انتهى//16:52ت م0158