ظهران الجنوب 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسشاركت إدارة التعليم في محافظة ظهران الجنوب اليوم في فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء بجميع المدارس التابعة للإدارة واشتملت الفعاليات على إقامة البرامج التثقيفية والتوعوية ونشر الثقافة عن الكيمياء ودورها ومجالاتها وتنمية مهارات البحث العلمي من خلال الإذاعات المدرسية والتجارِب العلمية وزيارة فرع الجامعة في المحافظة وكذلك إقامة معارض توعوية تحتوي على مجسمات ولوحات بهذه المناسبة وتوزيع المطبوعات الخاصة وكذلك إقامة الدورات في الأمن والسلامة في المختبرات المدرسية والعروض المرئية في الكيمياء وتكريم المشاركين والمشاركات من جميع المراحل الدراسية بنين وبنات.وأوضح رئيس قسم النشاط بالإدارة حامد آل كزمان بأن برنامج الأسبوع العربي للكيمياء هو أحد البرامج الوزارية الذي تقيمه وزارة التعليم بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السعودية معربا عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في تنفيذ فعاليات الأسبوع العربي للكيمياء في جميع مدارس المحافظة التعليمية والمكاتب التابعة لها .// انتهى //16:53ت م0159