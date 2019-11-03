مكة المكرمة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسدشن عميد كلية جامعة أم القرى الجامعية بالجموم الدكتور سهيل الحربي، معرض التوعية بأضرار المخدرات، الذي تنظمه الكلية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة تحت شعار "نحمي أجيالنا"، خلال الفترة 6 - 931441هـ بشطري الطلاب والطالبات، بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني، ومدير شرطة المحافظة العقيد سعد البلادي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بمقر الكلية بالجموم.وبيّن الدكتور سهيل الحربي أن الكلية تسعى للقيام بدورها المجتمعي في التوعية والتثقيف، من أجل زيادة الوعي لدى أبناء الكلية من الطلاب والطالبات ومعرفة أضرار المخدرات، مؤكداً حرص معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل على تكثيف الجانب التوعي في الجامعة، ولذلك جرى استحداث لجنة لمكافحة التدخين والمخدرات، لتعزيز بيئة تعليمية صحية وآمنة.وأوضح أن مشاركة الجهات ذات العلاقة عبر أهدافها السامية التي تهم المجتمع يأتي من أجل تعزيز الجانب الصحي والتثقيفي، ودعم تميز محافظة الجموم كمدينة صحية، التي جرى تقييمها من قبل منظمة الصحة العالمية كأول مدينة صحية على مستوى منطقة مكة المكرمة، والثالثة على مستوى المملكة، منوهاً بحرص محافظ الجموم ومسؤولي الجهات ذات العلاقة لحضورهم ومشاركتهم في هذا المعرض.من جانبه، أكد محافظ الجموم عمران الزهراني الدور الحيوي والتنموي الذي تقوم به كلية جامعة أم القرى الجامعية بالجموم من نشر للعلم والمعرفة، وتعزيز دورها المجتمعي من خلال تنظيمها لهذه المعارض التثقيفية التي لها دور بارز في توعية المجتمع وتثقيفه.فيما استعرض مدير شرطة محافظة الجموم العقيد سعد البلادي دور الشرطة المجتمعي في التوعية، وإيضاح مخاطر بعض القضايا على أفراد المجتمع، مشيراً إلى برامج تستهدف الشباب، لأنهم رجال المستقبل وسواعد البناء والتنمية في المجتمع، مؤكدا أن المخدرات تُعد السبب الرئيسي في انتشار الجرائم الجنائية، وما ينتج عنها من سلوكيات خاطئة.بدوره لفت مساعد مدير مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة المقدم عبدالسلام الزهراني الانتباه إلى، أن المعرض التوعوي يعزز تثقيف المجتمع، مبيناً مخاطر المخدرات وأضرارها، وطرق الوقاية منها، منوهاً بالدور التوعوي الذي تقوم به الكلية الجامعية بالجموم.وفي ختام اللقاء كرّمت الكلية الجامعية بالجموم شركاء النجاح من القطاعات الحكومية بالمحافظة.// انتهى //16:54ت م0160