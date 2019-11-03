الرياض 3 ربيع الأول 1441 الموافق 31 أكتوبر 2019 واسنظم مركز التوجيه والإرشاد بوكالة عمادة شؤون الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود، اليوم ، ملتقى الخدمات النفسية والاجتماعية بعنوان ( زوايا سكون )، بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة غادة بنت عبدالعزيز بن سيف، والذي سيستمر 5 ايام في البهو الرئيسي .وأكدت رئيسة وحدة البرامج التوعوية بمركز التوجيه والإرشاد ومديرة الملتقى غادة الغامدي على أهمية نشر الوعي بالجانبين النفسي والاجتماعي، واستحداث طرق حديثة للعلاج النفسي والخدمة الاجتماعية.وقد تنوعت النشاطات المصاحبة للملتقى بين الدورات والجلسات الحوارية التفاعلية في المجالين النفسي والاجتماعي المتمحورة حول الصحة النفسية، والانفتاح الفكري بوعي ومسؤولية، والمشاكل وكيفية التعامل معها، وجانب الثقة بالنفس لتحقيق الذات وبناءها، إضافة الى مسابقة (زوايا سكون) المختصة بالبحث عن أفضل تغريدة ورسم تشكيلي، والتصوير الضوئي، والتي سيتم الإعلان عن نتائجها من خلال صفحة مركز التوجيه والإرشاد في موقع الجامعة.كما حضي اللقاء بمشاركات من مختلف الجهات داخل الجامعة، وعدد من المراكز والجمعيات من خارجها ، حيث تنوعت الجهات المشاركة في طرحها ( استشارات نفسية للمستفيدات، واستشارات خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، وركن تفاعلي للربط بين الرياضة والخدمة النفسية والاجتماعية)،مستهدفا جميع المختصات والمهتمات بالجانبين النفسي، والاجتماعي واستقبال الزوار من داخل الجامعة وخارجها.ويهدف الملتقى إلى نشر الوعي والتثقيف في كلاً من الجانبين النفسي والاجتماعي وتسليط الضوء على أبرز وأحدث الخدمات التي يقدمها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية من خلال الجلسات الحوارية والفعاليات المصاحبة، تأكيدا لحرص المركز على مساعدة الأفراد في تحسين توافقهم النفسي، والاجتماعي، والأكاديمي، والمهني ومساندتهم في التغلب على الضغوطات التي يتعرضون لها خلال مسيرتهم، لصقل شخصياتهم وتنمية صحتهم النفسية.وتؤكد الجامعة من خلال مشاركتها بهذه الأنشطة على حرصها لتوجيه وإرشاد منسوبيها، للدور الأساسي في تنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائها على القيم، وتعزيز الخصائص الشخصية والنفسية المحفزة نحو النجاح، لتحقيق هدف الجامعة بتخريج طلاب مؤهلين بالتعليم والتفكير والتعامل مع مجتمعهم.// انتهى //16:54ت م0161