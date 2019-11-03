تبوك 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات تبوك غداً, محاضرة بعنوان "من أسباب الطلاق"، يقدمها ماجد ساعد الفاضلي, وذلك بعد صلاة العشاء في جامع الدعوة بتبوك.وتأتي المحاضرة ضمن مناشط وبرامج المكتب التعاوني خلال هذا العام بما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //16:55ت م0162