القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على أسهم منتقاة في قطاعات الإسكان والعقارات والبتروكيماويات والاستثمار والخدمات المالية وبعض أسهم المضاربات.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر3 مليار جنيه مع إغلاق أولى جلسات الأسبوع اليوم ليصل إلى 01ر731 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 02ر1 مليار جنيه، نصفها جاء من تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.وربح مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" ما نسبته 44ر0 في المئة لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 75ر14622 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 64ر0 في المئة ليسجل 75ر542 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 59ر0 في المئة ليبلغ مستوى 28ر1445 نقطة.// انتهى //17:03ت م0163