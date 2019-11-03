بريدة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم الحملة الوطنية للتوعية بأضرار المخدرات بمنطقة القصيم تحت مسمى (عزيمة وطن ) تشمل جميع المحافظات والمراكز وتهدف لزيادة الوعي المجتمعي.ودُشّن البرنامج بمحافظة الأسياح بحضور المحافظ محمد بن علي العريفي ومديري الدوائر الحكومية وذلك بافتتاح المعارض المصاحبة للحملة بمشاركة مركز التاهيل النفسي وتعليم القصيم، وجناح خاص بمكافحة المخدرات يقدم الرسائل التوعوية المرئية والمكتوبة، وعرض للمواد المخدرة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان.// انتهى //17:08ت م0164