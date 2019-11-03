الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل فئة لفعاليات الجولة الأولى من بطولة السعودية تويوتا "رولنج دراج" التي اختتمت الجمعة بمشاركة أكثر من 95 سيارة ودراجة نارية مقسمة إلى 10 فئات، على مضمار السرعة بميدان ديراب في الرياض.وثمن سموه عقب التتويج على جهود المشاركين وإبراز مواهبهم، قائلاً:"بطولة السعودية تويوتا "رولنج دراج"واحدة من أهم السباقات الأكثر شعبية التي تتمتع بمتابعة جماهيرية كبيرة حول العالم لذا حرص الاتحاد على تنظيمها لإعطاء الفرصة لمحبي وعشاق هذه المسابقة لإبراز مواهبهم بالقيادة، كما أننا نعمل على تقديم التوجيهات اللازمة لتطوير مهاراتهم ونشاطاتهم ليكونوا أبطالاً محترفين في المستقبل"، مقدماً شكره للهيئة العامة للرياضة على دعمها المتواصل لأنشطة الإتحاد وكذلك للجهات الراعية التي تساهم أيضا بتطوير رياضة السيارات.وانطلقت الجولة الأولى يوم الخميس بالفحص الفني لتصنيف السيارات المشاركة والتأكيد على ملائمتها للأنظمة والقوانين الخاصة بسباقات "رولنج دراج" وذلك حسب الفئات التي وضعتها اللجنة الفنية المتعلقة بحجم وقوة المحرك، نظام التعليق، أجهزة الأمان والسلامة، ومقاس الإطارات، تلاها مرحلة تجريبية حرة وقرعة لإختيار كل متسابق مع منافسه المباشر ومن ثم التصنيفات النهائية العامة.وكانت المنافسة قوية بين المتسابقين في جميع الفئات التي إشتد الصراع بها ، فـفي فئة المفتوح حقق المركز الأول المتسابق نايف عبدالله العيساوي، للسباق الذي بلغه طوله 400 متر، وفي فئة 6 سلندر سوبر ستوك حقق المتسابق محمد عبدالمجيد الريدي المركز الأول، و عبدالرحمن العوجان في فئة 8 سلندر ستوك (بابين)، و عبدالعزيز سعود بن سبيت في فئة 8 سلندر ستوك (أربعة أبواب)، وتميم العسيف في فئة 8 سلندر سوبر ستوك (بابين) وعبدالعزيز المعجل في فئة 8 سلندر سوبر ستوك (أربعة أبواب)، و أدهم العجمي في فئة التنفس الطبيعي لجميع الجيوب والبيك أب 6 سلندر بدون شواحن، ومحمد عبدالرحمن الجوخيدب في فئة الجيب والبيك أب شواحن باب واحد وبابين معدل، وعبدالله خوجة في فئة 4 سلندر سوبر ستوك، أما في فئة الدراجات النارية ستوك فحصل المتسابق طه شاخور الشاخوري على المركز الأول .وجاءت النتائج كالتالي :فئة 4 سلندر سوبر ستوك : حقق المركز الأول عبدالله خوجة , وثانياً محمد المعيقل, وفي المركز الثالث متعب المريحل.فئة 6 سلندر سوبر ستوك : 1 ـ محمد الريدي , 2 ـ محمد الرفيعي, 3 ـ بندر المالك.فئة 8 سلندر ستوك (بابين): 1 ـ عبدالرحمن العوجان, 2 ـ سهيل مغربي, 3 ـ معتز الفريحي.فئة 8 سلندر ستوك (أربعة أبواب) : 1 ـ عبدالعزيز بن سبيت , 2 ـ صالح الفايز, 3 ـ المعتز جان.فئة 8 سلندر سوبر ستوك (بابين) : 1 ـ تميم العسيف, 2 ـ الأمير سعود بن تركي آل سعود, 3 ـ معاذ بن ثنيانفئة 8 سلندر سوبر ستوك (4 أبواب) : 1 ـ عبدالعزيز المعجل, 2 ـ صالح القحطاني, 3 ـ ريان الحسن.// انتهى //17:09ت م0165