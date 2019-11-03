أبوظبي 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم رئيس النيجر إيسوفو محمدو الذي يزور الامارات حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفرص وإمكانات تنميتها وتطويرها في مختلف الجوانب، كما استعرضا تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.// انتهى //17:10ت م0166