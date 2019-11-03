بانكوك 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسالتقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني اليوم وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، وذلك على هامش أعمال القمة ال35 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقدة في بانكوك.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والمضي بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.// انتهى //17:34ت م0167