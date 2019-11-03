عام / مساعد مدير جوازات منطقة نجران يتفقد إدارة متابعة الوافدين
الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
نجران 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس
تفقّد مساعد مدير جوازات منطقة نجران، العقيد خالد بن عبدالله العشيوان ، اليوم ،إدارة متابعة الوافدين بالمنطقة ، وكان في استقباله مدير الإدارة الرائد سعد بن عبدالرحمن القحطاني.
واطلع العقيد العشيوان خلال جولته التفقدية على سير العمل بأقسام الإدارة، وأعمال اللجنة الإدارية، وقسم السفر، وإدارة مكافحة التزوير ، وأجهزة فحص الوثائق، وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة البصمة بمكتب استقبال المقبوض عليهم من الجهات الأمنية ، من خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" ، حاثاً العاملين بالإدارة على سرعة إنجاز إجراءات الموقوفين أولا بأول وفق الأنظمة والتعليمات.
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18:06ت م
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