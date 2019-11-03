المنامة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان بجمهورية مالي، وأسفر عن مقتل العشرات من العسكرين وإصابة آخرين، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مالي وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.وأكدت وزارة الخارجية عن تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مالي فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل استتباب أمنها واستقرارها، مؤكدة موقف البحرين الراسخ الرافض لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، والداعي إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.// انتهى //18:07ت م0186