اجتماعي / رئيس مركز القحمه ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد المنجحي
الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
محايل 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس
نقل رئيس مركز القحمة التابع لمنطقة عسير ظافر بن خلوفه الشهري اليوم تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الجندي أول محمد أحمد المنجحي الذي استشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.
وقال الشهري " إن استشهاده وسام على صدورنا جميعا، والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه وهذا فخر وعز".
من جهته، أعرب والد الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنه دفاعا عن الوطن، وقال "نحن جميعا فداء لتراب وطننا ضد أي معتد".
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18:22ت م
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