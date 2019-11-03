محايل 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسنقل رئيس مركز القحمة التابع لمنطقة عسير ظافر بن خلوفه الشهري اليوم تعازي القيادة لوالد وأسرة الشهيد الجندي أول محمد أحمد المنجحي الذي استشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وقال الشهري " إن استشهاده وسام على صدورنا جميعا، والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه وهذا فخر وعز".من جهته، أعرب والد الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنه دفاعا عن الوطن، وقال "نحن جميعا فداء لتراب وطننا ضد أي معتد".// انتهى //18:22ت م0188