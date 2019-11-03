باريس 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسحقق المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب دورة باريس لكرة المضرب بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم على الكندي دينيس شابوفالوف بنتيجة 6-3 و6-4.وحقق ديوكوفيتش لقبه الخامس في الدورة الفرنسية والـ34 في الماسترز، وبات على بعد لقب واحد فقط من حامل الرقم القياسي نادال الذي انسحب السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة نصف النهائي ضد شابوفالوف.// انتهى //18:27ت م0191