حائل 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ورئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، توقيع اتفاقية إنشاء برنامج حاضنة حائل للسياحة بالتعاون مع مبادرة ركيزة وبإشراف مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وبحضور معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وممثل مبادرة ركيزة الدكتور علي السبهان ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس زياد المصيول.وأكد سموه أهمية هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القطاعات الحكومية من أجل تحقيق الأهداف التنموية، ستسهم بمشيئة الله في تعزيز الخدمات السياحية وتطويرها، والشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص ستمكن المشاريع الناشئة بالمنطقة من الانطلاق نحو أداء أرقى وأفضل ونقل سموه تحيات ومباركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس التنمية السياحية لهذه الجهود التكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة والتي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.يشار إلى أن الاتفاقية تستهدف رواد ورائدات الأعمال والمؤسسات والشركات الناشئة بالمنطقة وبدعم من شركة أسمنت حائل وشركة مياه آبار حائل ويقدم من خلالها ورش عمل لتوليد الأفكار لمدة يومين وبرنامج احتضان لمدة خمسة أسابيع.حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتور محمد بن سلمان الركيان رئيس مجلس إدارة شركه سكواد بارتنرز الشركة المنفذة والمدير التنفيذي لشركة أسمنت حائل المهندس خالد الأحمد ورئيس شركة مياه آبار عواد الرضيمان وعدد من المسئولين.// انتهى //18:33ت م0192