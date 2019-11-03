طرابلس 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسالتقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، نائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس، وعضو الكونغرس ثيودور إليوت ديوتش، والسيناتور تود يونغ، على هامش زيارته لحضور الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في واشنطن.وجرى خلال اللقاء - وفق بيان نشره المصرف المركزي اليوم - استعراض ومناقشة الآفاق المستقبلية والتنمية الدولية وعدد من الموضوعات ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي في ظل التحديات القائمة، التي من أهمها الصراعات التجارية بين الدول الكبرى.// انتهى //18:42ت م0193