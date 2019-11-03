الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستأهل فريق جدة إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد فوزه على ضيفه فريق حطين بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بنادي الأهلي بجده ، ضمن منافسات دور الـ 64 من المسابقة .وسجل أهداف فريق جده لاعبه اسماعيل عمر أحمد في الدقيقتين 14 و 27 من الشوط الأول ، فيما سجل هدف حطين الوحيد لاعبه يسار ضامري في الدقيقة 23 .// انتهى //18:43ت م0194