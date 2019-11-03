رياضي / فريق جدة يتأهل إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس
تأهل فريق جدة إلى دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد فوزه على ضيفه فريق حطين بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذى أقيم اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بنادي الأهلي بجده ، ضمن منافسات دور الـ 64 من المسابقة .
وسجل أهداف فريق جده لاعبه اسماعيل عمر أحمد في الدقيقتين 14 و 27 من الشوط الأول ، فيما سجل هدف حطين الوحيد لاعبه يسار ضامري في الدقيقة 23 .
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