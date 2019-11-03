السيح 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسضبطت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم أحدى المنشآت النسائية بمدينة السيح تمارستها أعمال الحجامة دون الحصول على ترخيص ، وتستخدام أدوات غير معقمة .‏وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.‏ وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.// انتهى //18:56ت م0197