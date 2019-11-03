عام / تغريم منشأة نسائية بمدينة السيح لمماسة الحجامة دون ترخيص
الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
السيح 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس
ضبطت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم أحدى المنشآت النسائية بمدينة السيح تمارستها أعمال الحجامة دون الحصول على ترخيص ، وتستخدام أدوات غير معقمة .
وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.
وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.
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