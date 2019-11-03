عام / تغريم منشأة نسائية بمدينة السيح لمماسة الحجامة دون ترخيص

الأحد 1441/3/6 هـ الموافق 2019/11/03 م واس
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السيح 06 ربيع الأول 1441هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واس
ضبطت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم أحدى المنشآت النسائية بمدينة السيح تمارستها أعمال الحجامة دون الحصول على ترخيص ، وتستخدام أدوات غير معقمة .
‏وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.
‏ وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.
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18:56ت م
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