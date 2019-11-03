الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر محمد قازلي ، اللاعب نواف العتيبي بكأس بطولة الماستر والميدالية الذهبية واللاعب أيمن العمري بكأس بطولة الشباب للسنوكر في مكة المكرمة بقيادة 8 حكام وبمشاركة 16 لاعبًا .وجاءت نتائج البطولة بإحراز اللاعب نواف العتيبي لقب بطولة الماستر وكأس المركز الأول والميداليه الذهبية كما حصل اللاعب اسامه عمار على كأس المركز الثاني والميداليه الفضية وحصل اللاعب شادي قاسم على كأس المركز الثالث والميداليه البرونزية.وحقق اللاعب أيمن العمري لقب بطولة الشباب وكأس المركز الأول والميداليه الذهبية وحلّ سهيل مسري ثانياً متوجاً بالميدالية الفضية ، بينما حصل اللاعب سلمان برديسي على المركز الثالث والميداليه البرونزيه .وقدم عضو مجلس الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية للسنوكر التهنئة للاعبين الفائزين بالمراكز الأولى، ومشيدا بالمستويات الفنية العالية التي قدمها اللاعبين المشاركين في البطولة.// انتهى //19:28ت م0205