الدمام 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسناقشت جمعية البر في المنطقة الشرقية من خلال فروعها الـ 16 فرعاً بالمنطقة مساء أمس، خطتها الاستراتيجية لعام 2020، بما يتفق مع رؤية المملكة الطموحة لهذا العام، وذلك في مقرها الرئيس بالدمام.وأكد أمين عام الجمعية سمير العفيصان، خلال الاجتماع، ضرورة الاهتمام بالبرامج والمشاريع التنموية في الخطة الاستراتيجية، لتشمل الخطط جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية تنموياً، وتحقق المزيد من المشاريع والبرامج الاستثمارية التي تؤدي إلى تنمية المستفيد وتحقق رؤية 2020.وأوضح العفيصان أن الجمعية تتجه بـ 40 ألف أسرة، وهو عدد الأسر التي تدعمها الجمعية من الدعم المباشر وتلقي المساعدات المباشرة، إلى التنمية من خلال تدريب وتأهيل الأسر المستفيدة على الفرص الوظيفية وسوق العمل، وتوفير القروض التنموية لإقامة مشروعاتهم الصغيرة ليكونوا أفرادا منتجين يسهمون في تقدم الوطن وتنميته.من جانبه بين مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالأمانة العامة للجمعية وليد الدوسري، أن هناك 460 برنامجاً ومشروعاً شملتها خطط الجمعية وفروعها بالمنطقة خلال 2019 ، مشيراً إلى أن توجه الجمعية 2020 يسعى لزيادة عدد البرامج التنموية وتقليص البرامج الرعوية وبرامج الدعم المباشر للأسر.بدوره نوه مدير العلاقات العامة فيصل المسند خلال الاجتماع، بالحفاظ على مؤشرات الخطة الاستراتيجية وفق سياسة الترشيد المالي، فيما أكدت مديرة إدارة التطوع الدكتورة فاطمة البخيت، ضرورة إشراك المستفيد من خدمات الجمعية في خطة 2020 ، كونها تهدف لتنميته والاستفادة من الأفكار الإبداعية لبنك الإبداع بالجمعية في وضع وتنفيذ الخطة، حيث جرى نقاش إصدار دليل المحاسبين الإرشادي لإرشاد فروع الجمعية للتكاليف المالية لتنفيذ برامجهم ومشاريعهم التنموية.// انتهى//19:34ت م0206