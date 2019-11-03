عمّان 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنهاء إضراب عام نفذه اتحاد العاملين بوكالة الغوث الدولية "الأونروا" بالأردن اليوم للمطالبة بزيادة رواتبهم بمقدار مئة دينار أردني، بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوكالة.وقال الوزير الأردني في تصريحات صحفية: إن الاتفاق يشمل منح مئة دينار أردني لجميع العاملين في الوكالة من الدرجة الوظيفية الثانية إلى الدرجة الوظيفية الثامنة قبل إجراء مسح الرواتب، وتمنح على الراتب الأساسي من بداية العام القادم.كما تضمن الاتفاق منح 70 ديناراً لجميع العاملين في الوكالة من درجة الوظيفية التاسعة إلى الدرجة الوظيفية العشرين قبل إجراء مسح الرواتب، وتمنح على الراتب الأساسي من بداية العام القادم، وتشمل قطاع الصحة، وصندوق التمويل الصغير.وجاء الاتفاق بعد اجتماع بين وزير الخارجية الأردني ولجنة متابعة مطالب اتحاد العاملين في الوكالة.من جهته أعلن رئيس اتحاد العاملين في الأونروا بالأردن رياض زيغان فك الإضراب وبدء الدوام ابتداء من صباح الإثنين، وقال: نحن ملتزمون بتعويض هذا اليوم (الأحد) في يوم دراسي آخر وساعات عمل حتى لا نضيع الفرصة على الطلبة واللاجئين.كما شمل الإضراب - بحسب الاتحاد - صندوق التمويل الصغير والحراس في جميع المواقع والسائقين وطلبة المدارس والجامعة والكليات ومركز التدريب المهني والمكتب الإقليمي.وتقرر إجراء مسح لرواتب العاملين بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية بالأردن بشكل فوري وعاجل، على أن ينتهي في موعد أقصاه 4 أسابيع، مع إعلان النتائج.// انتهى //19:39ت م0208