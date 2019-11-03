القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستأهل فريق المصري البورسعيدي إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على ضيفه كوت دور بطل سيشل بثنائية نظيفة خلال لقاء الإياب الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات دور الـ32 التكميلي للبطولة.وكان المصري البورسعيدي قد فاز على بطل سيشل برباعية نظيفة خلال مواجهة الذهاب ليتأهل إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 6-صفر.// انتهى //19:47ت م0209