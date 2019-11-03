الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسبدأ مدرب معهد إعداد القادة محمد بوبشيت برنامج المعايشة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بتكليف من المعهد وذلك ضمن البرامج التأهيلية التي يعمل عليها المعهد لتطوير وصقل الكفاءات الوطنية الواعدة، والاستفادة منها في تأسيس الأجيال الرياضية القادمة، وذلك لمدة عشرة أيام يتخللها حضور التمارين اليومية والمباريات في أولى خطوات برنامج معايشة المدربين الوطنيين .ويعد بوبشيت من مدربي أكاديميات الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم، التي انطلقت في الرياض، وستشمل جميع مناطق المملكة، بحثاً عن المواهب المميزة لتكوين النواة الأساسية لكرة القدم الوطنية.ويحمل بوبشيت الشهادة التدريبية " UEFA " من الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة لحصوله على درجة الماجستير في كرة القدم من البرتغال وعدد من الدورات المحلية والقارية في عالم التدريب، وسبق له الالتحاق ببرنامج التحليل بنادي رينجرز الاسكتلندي و نادي بنفيكا البرتغالي .// انتهى //19:54ت م0210