الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واساستقبلت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري اليوم وفداً زائراً رفيع المستوى من جمهورية إثيوبيا ترأسه معالي وزيرة الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية إيلش إيشيت، يرافقها رئيسة اللجنة الدائمة لشؤون المرأة والطفل والشؤون الاجتماعية لدى البرلمان الإثيوبي أبية يوسف, وعدد من الشخصيات الحكومية بوزارة الخارجية الإثيوبية ومنظمة العمل الدولية ومكتب رئيس الوزراء.وفي بداية الزيارة رحبت الأمين العام بالوفد الزائر في رحاب المجلس ، مؤكدة على العلاقة الوثيقة بين البلدين وحرص قيادتنا الرشيدة على توثيق العلاقات بين الشعبين والحكومتين , تلا ذلك تبادل الحديث حول العمل الاجتماعي وسبل التعاون المشترك ، بعد ذلك عُقد اجتماع جرى خلاله تقديم عرض تعريفي عن مجلس شؤون الأسرة, ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وعلى رأسها أهم قضايا المرأة والطفل وتمكين الأسرة.وأوضحت الدكتورة التويجري أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدولتين , والاهتمام بكل ما من شأنه تمكين الأسرة ودعمها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية .من جهتها شكرت وزيرة الدولة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية إيلش إيشيت مجلس شؤون الأسرة على حسن الاستقبال والضيافة , ونقلت شكر بلدها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين ، مشيدة بجهود المملكة في العمل الاجتماعي والتنموي والتقدم الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 .// انتهى //20:03ت م0212