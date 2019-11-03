تونس 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستغلب النادي الصفاقسي بهدفين لهدف على مستقبل سليمان في المباراة التي جمعتهما اليوم بسليمان ضمن الجولة السابعة من الدوري التونسي لكرة القدم.وفاز النادي الأفريقي على اتحاد تطاوين في ميدانه بهدفين دون مقابل، فيما تعادل الاتحاد المنستيري الزائر مع نجم المتلوي بهدفين لكل منهما، بينما انتصر اتحاد بنقردان بأربعة أهداف لهدفين على ضيفه نادي حمام الأنف.وكان الملعب التونسي قد فاز أمس على النادي البنزرتي بأربعة أهداف لهدف في بنزرت، بينما فاز هلال الشابة الزائر على شبيبة القيروان بثلاثة أهداف لهدف.// انتهى //20:38ت م0215