القاهرة 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسانطلقت اليوم فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا - 9" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية.وقال المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم: " إن التدريب يستمر لعدة أيام بمسرح عمليات البحر المتوسط بدولة اليونان، وتشارك فيه حاملة المروحيات (جمال عبد الناصر) "طراز ميسترال" والفرقاطة (الفاتح) "طراز جوويند" والغواصة طراز "209"، ولنش الصواريخ "طراز سليمان عزت" وصائدة الألغام "الصديق"، إضافة إلى عدد من الطائرات المقاتلة طراز إف – 16 المتعددة المهام والمروحيات المسلحة، وكذلك عناصر من قوات الصاعقة والمظلات المصرية وعدد من طلبة الكلية البحرية خلال معسكر التدريب الخارجي".وأشار الرفاعي إلى أن التدريب يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //20:39ت م0216