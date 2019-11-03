رام الله 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي عقب التحقيق معه.وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي من منزله في مدينة القدس المحتلة اليوم واقتادته إلى مقر سجن المسكوبية الاحتلالي، حيث أخضعته لتحقيق مكثف ومتواصل.يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها سلطات الاحتلال الوزير الهدمي منذ توليه مهام منصبه في منتصف شهر إبريل الماضي.// انتهى //20:39ت م0217