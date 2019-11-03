مدريد 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق أوساسونا على ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وفاز بلد الوليد على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل فياريال مع أتلتيك بلباو بدون أهداف.وبهذه النتائج رفع أوساسونا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز السادس عشر، فيما صعد بلد الوليد إلى المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة وبقي مايوركا في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، ورفع فريقا فياريال رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، وبلباو إلى 17 نقطةفي المركز التاسع.// انتهى //21:05ت م0221