الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسأعلنت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة السلة عن جدول البطولة الخليجية السادسة عشرة للرجال، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 2019/11/23 إلى 2919/12/1، وسيفتتح المنتخب السعودي أولى مبارياته أمام نظيره الكويت مستضيف البطولة يوم السبت 23 نوفمبر عند الساعة السابعة مساءً.ويلعب المنتخب السعودي يوم الأحد 24 نوفمبر عند الساعة السابعة اللقاء الثاني أمام الإمارات، ويلعب بعدها يوم الاثنين أمام قطر 25 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً .وفي 27 نوفمبر وعند الساعة الخامسة مساءً يواجه أخضر السلة المنتخب البحريني في اللقاء الرابع والأخير قبل الأداور النهائية، التي ستلعب يومي السبت والأحد.وقرر الاتحاد السعودي لكرة السلة إيقاف الدوري الممتاز لكرة السلة بعد نهاية الجولة السادسة التي تختتم السبت القادم، على أن يدخل المنتخب الأول في معسكر إعدادي يوم الأحد القادم استعداداً للمشاركة في البطولة .//انتهى //21:10ت م0222