الدوادمي 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسيقيم مركز الحي المتعلم الثاني " بنات " بمحافظة الدوادمي غداً برنامجاً تدريبياً بعنوان " الجرائم السيبرانية "، تقدمه مشرفة تقنية المعلومات بتعليم الدوادمي عزيزة عبدالله الصعب، وذلك بمقر المركز بالثانوية السادسة.ويتناول البرنامج الذي يستمر على مدى يومين عدة محاور منها مفهوم الأمن السيبراني والجرائم السيبرانية، والتعرف على الأنظمة ذات العلاقة بالجرائم السيبرانية، والتعرف على الأحكام العامة المتعلقة بالجرائم السيبرانية، والتعرف على طرق تأمين الجهاز الشخصي والبريد الإلكتروني .// انتهى //21:39ت م0223