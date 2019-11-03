تونس 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسقبضت القوات الأمنية في تونس على 10 أشخاص من جنسيات مختلفة في محافظة القصرين وسط غرب تونس كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الجزائرية باتجاه التراب التونسي.وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم أن الأشخاص أودعوا لدى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وكانت دورية للحرس التونسي بمنطقة بوشبكة (من محافظة القصرين) ألقت القبض قبل يومين على 12 شخصًا من جنسية عربية كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية الجزائرية باتجاه التراب التونسي.// انتهى //21:48ت م0224