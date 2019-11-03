لندن 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واساستعاد فريق ليستر سيتي المركز الثالث من تشلسي، وذلك بفوزه على كريستال بالاس بهدفين دون رد اليوم في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ورفع ليستر رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن تشلسي ونقطتين خلف مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب، فيما يتخلف بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 15 نقطة في المركز التاسع .// انتهى //22:01ت م0227