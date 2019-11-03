الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واساختتمت وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ورشة عمل (اختبارات قبول المستخدم لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد)، التي عقدت بمدينة الرياض، وامتدت أعمالها على مدى خمسة أيام.وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان أن الورشة تعد جزءًا من المجهودات التي يبذلها المركز بالتعاون مع وزارة المالية ضمن مشروع إطلاق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الذي يهدف لضمان تفعيله بالشكل الأمثل على المستويين التقني والفني، مبيناً أن الورشة شهدت حضور عدد من ممارسي المشتريات من مختلف الجهات الحكومية لهدف اختبار النظام من قبلهم وأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم عليه، حيث تم إجراء اختبارات على المنصة الإلكترونية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.وتناولت الورشة محاور مختلفة تتعلق بالجانب التقني للنظام، حيث تم في اليوم الأول اختبار جوانب أساسية مثل: إدارة المستخدمين والتأهيل والتخطيط المسبقين واللذين يعدان من الآليات والمفاهيم المستحدثة في النظام الجديد، بينما تم في اليومين الثاني والثالث اختبار أساليب التعاقد المختلفة، فيما اختممت الورشة برنامجها في اليومين الأخيرين باختبار الخدمات المساندة لكل من الجهات الحكومية والموردين.يذكر أن الورشة تنعقد تمهيدًا لتفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بتاريخ 1 ديسمبر المقبل لتدخل أحكامه حيز التنفيذ وتصبح ساريةً على جميع الجهات الحكومية ابتداءً من ذلك التاريخ.ويهدف النظام الجديد لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز فاعلية التخطيط المالي، مما يجعله أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بمحورها وطن طموح.// انتهى//22:10ت م0229