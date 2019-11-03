الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستتواصل فعاليات معرض نادي ريال مدريد الإسباني المقام في منطقة ونتر لاند الترفيهية شمال الرياض، مقابل مركز الملك عبدالله المالي الذي يستمر إلى 15 يناير من العام 2020م .ويُعد المعرض الذي يقام تحت عنوان "تعال ألعب"، من أهم المعارض المشاركة في موسم الرياض لهذا العام, إذ يضم العديد من الأنشطة ويتيح لزواره ومرتاديه من عشاق النادي من مختلف الجنسيات خوض العديد من التجارب المتنوعة، التي تلبي شغفهم في التعرف على تاريخ نادي ريال مدريد الرياضي العريق.ويتيح المعرض الذي يقام تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات "موسم الرياض" لزواره رؤية سينمائية بزاوية 360 درجة لملعب النادي الافتراضي "سانتياغو برنابيو"، إضافة إلى العديد من اللوحات والمجسمات المختلفة التي تعرض تاريخ النادي مع الجوائز، والإنجازات التي حققها النادي الإسباني في القارة " أوروبا ".ويضم معرض نادي ريال مدريد الإسباني في جنباته متجراً يقدم أبرز المنتجات الرسمية, منها مجسمٌ لملعب "النادي، ومختلف القمصان التي سبق ولعب بها النادي بجميع المقاسات، وغيرها مما تصلح أن تكون مقتنياتٍ تذكاريةً للمشجعين والزوار، إضافة إلى متحف مصغر يحوي مجسماتٍ تمثل الكؤوس والألقاب التي حققها النادي على مر تاريخه مع بطولة دوري أبطال أوروبا والبالغ عددها 13 لقبًا (طبق الأصل) ، كما يتم عرض جائزة نادي القرن في أوروبا المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، التي نالها النادي الإسباني في مطلع الألفية الجديدة، إضافة إلى عرض أبرز الجوائز الفردية للاعبي وأساطير النادي مثل الكرات الذهبية والقفاز الذهبي وغيرها من العروض المشوقة.يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد افتتحت رسميًا معرض ريال مدريد مساء السبت الماضي، وسط حضور رسمي وجماهيري بحضور نجم منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد السابق ألفارو أربيلوا الذي يعمل سفيرًا للأعمال الاجتماعية والإنسانية لنادي ريال مدريد في الشرق الأوسط. // انتهى //22:20ت م0230