برلين 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسفاز فريق شالكة على مضيفه أوجسبورج بنتيجة 3 - 2 اليوم في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، التي شهدت فوز فورتونا دوسلدورف على كولون 2 - 0 .ورفع شالكة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد أوجسبورج عند سبع نقاط في المركز السادس عشر.وفي المباراة الثانية، رفع فورتونا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر محققاً انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في واحدة، فيما تجمد رصيد كولون عند سبع نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.// انتهى //22:21ت م0231