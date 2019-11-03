نجران 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واستنفذ جامعة نجران بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة غداً، دورة مجتمعية مجانية بعنوان "مهارات القيادة الإدارية"، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بمدينة نجران.وتأتي الدورة التي تستهدف السيدات ضمن برامج التعاون المشترك بين الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الرامية إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.وتشتمل الدورة على عدد من المحاور منها مفهوم القيادة ، مقدمة عنها ، الفرق بين الإدارة والقيادة ، أهميتها، العناصر المؤثرة بها ، أنماطها ،نظرياتها ، مواصفات القائد الناجح ، الدراسات الأساسية المعاصرة ، المدير الفعال ، تطبيق عملي.// انتهى //22:24ت م0232