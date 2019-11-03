الرياض 06 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 03 نوفمبر 2019 م واسقال المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي محمد العبدلي : إنه حذر لاعبيه من الاعتماد على نتيجة الذهاب خلال مواجهة الوصل الإماراتي، في إياب دور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم، رغم الفوز بنتيجة 2-1 خارج ملعبه .وأوضح العبدلي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي غدا الاثنين: "نسعى لحسم التأهل في الدقائق الأولى، والاتحاد يمر بفترة صعبة في الدوري السعودي بالنظر للنتائج السابقة، مشيرا إلى أنه اجتمعت مع اللاعبين لرفع روحهم المعنوية .وأضاف : حققنا فوزا بفارق هدف وحيد في مباراة الذهاب، والهدف ليس كافي لحسم التأهل .من جانبه قال محترف الاتحاد مارسيلو : "تدربت بقوة في الفترة الأخيرة في انتظار فرصة العودة للمباريات، وسأتمسك بالفرصة وأتمنى أن تكون تلك المباراة نقطة تحول في نتائج الفريق، وأن أقدم ما يسعد الجماهير".من جهته أكد مدرب الوصل الإماراتي لورينت ريجيكامب أن فريقه سيفعل المستحيل لاقتناص بطاقة العبور إلى الدور التالي، لافتا إلى أنه لم يخسروا بفارق كبير خلال مباراة الذهاب ، رغم أن فريقه يمر بظروف سيئة، ولكن الجميع يعمل سويا من أجل هدف واحد، وهو التأهل إلى الدور المقبل .// انتهى //22:28ت م0233